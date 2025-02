Google Maps diventa più intelligente con Gemini e introduce nuovi veicoli: ecco tutti i cambiamenti

Come funziona Gemini in Google Maps

L'ultima versione beta dell'app Google v16.4.35 aggiunge un'icona contestuale per Google Maps che permette di chiedere a Gemini informazioni sui luoghi a schermo. Con Google Maps attivo sullo schermo, attivando Gemini si potrà cliccare su "Chiedi informazioni sul luogo" per chiedere domande contestuali all'assistente digitale IA.

Come apparirà Gemini in Google Maps

Nella sua attuale versione, l'icona non compare per le città in sé, ma compare per i luoghi all'interno dell'area. Questo è probabilmente un bug che potrebbe essere corretto prima dell'arrivo definitivo. Per ora, poi, non sono attive all'interno di Gemini.