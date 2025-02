Un brevetto suggerisce diverse novità per il prossimo modello di Samsung Galaxy Ring

Un brevetto recentemente trapelato in rete metterebbe in evidenza alcune sostanziali novità per il futuro Samsung Galaxy Ring 2.

Tra le novità principali introdotte da Samsung negli ultimi anni, Galaxy Ring rientra sicuramente a pieno titolo. L'anello smart firmato Samsung permette infatti di monitorare costantemente diversi parametri vitali, come per esempio la frequenza cardiaca. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, la seconda generazione di Samsung Galaxy Ring potrebbe portare con sé delle novità davvero interessanti in termini d'esperienza d'uso: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Ring: controllo su più dispositivi Un brevetto recentemente apparso online mostrerebbe infatti alcune novità piuttosto importanti per la possibile seconda generazione (e i modelli successivi) di Samsung Galaxy Ring. Nello specifico, Samsung potrebbe essere al lavoro su una nuova modalità di comunicazione che permetterebbe di controllare diversi dispositivi tecnologici (come ad esempio notebook, tablet e quant'altro) con l'ausilio di Samsung Galaxy Ring, servendosi in questo caso della stessa rete Wi-Fi. Non si tratterebbe dunque di un semplice anello smart in grado di monitorare i parametri vitali come quanto accaduto finora, offrendo la possibilità di trasferire e condividere file tra dispositivi diversi attraverso dei semplici gesti, sulla falsariga di quanto mostrato recentemente da Huawei. Il brevetto di Samsung Galaxy Ring Ricordiamo infatti che al momento è possibile collegare Samsung Galaxy Ring esclusivamente ad uno smartphone appartenente alla serie Galaxy, permettendo in questo caso di acquisire istantanee dalla fotocamera o silenziare le sveglie con il gesto del doppio tocco, replicando in un certo senso quanto fatto finora da S Pen, il cui supporto Bluetooth è terminato con Samsung Galaxy S25.