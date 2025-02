Monster Hunter Wilds svela il sistema di trasmogrificazione, la personalizzazione del Seikret e la modalità foto

Per quanto riguarda la trasmogrificazione ci sono delle novità molto interessanti. In Wilds torneranno gli "stili armatura" , ovvero la possibilità di applicare l'aspetto di determinati pezzi di equipaggiamento alle armature senza alterarne statistiche e abilità. Questa funzionalità sarà disponibile fin dal lancio del gioco, una volta raggiunto l'Alto Grado (in poche parole, la seconda metà della campagna). Inoltre, non sarà necessario collezionare materiali aggiuntivi o specifici: ogni volta che forgerete un pezzo di armatura otterrete automaticamente anche il corrispettivo stile armatura. Non solo, come possiamo vedere nel filmato qui sotto da World tornano le armature alfa e gamma che, in aggiunta alla possibilità di equipaggiare sia la variante femminile che maschile dei set, apre a miriade di combinazioni estetiche, per la gioia dei cosiddetti "fashion hunter".

Tra le tante novità presentate ieri durante lo showcase dedicato a Monster Hunter Wilds , il team di Capcom si è soffermato in particolare sulla personalizzazione estetica offerta dal gioco e sul sistema di trasmogrificazione dell'equipaggiamento , degli accampamenti e del Seikret. Del resto anche l'occhio vuole la sua parte e la community storicamente è molto attenta su questo aspetto. Una volta agghindati di tutto punto, potrete condividere il vostro stile e i vostri momenti di caccia più epici grazie alla modalità foto .

La personalizzazione degli accampamenti e del Seikret

Ma non è finita qui, perché in Monster Hunter Wilds sarà possibile personalizzare anche l'aspetto del Seikret, la cavalcatura che sfrutteremo per spostarci rapidamente nel mondo di gioco, di cui potremo modificare colore e motivi del suo manto di piume e altri dettagli. Potremo anche decorare a piacimento i nostri accampamenti temporanei che posizioneremo nel mondo di gioco, ad esempio modificandone i colori, aggiungendo sedie e altri arredi e modificando la musica di sottofondo con una sorta di jukebox.

Monster Hunter Wilds non userà la tradizionale "tessera gilda" per presentare il proprio personaggio agli giocatori, bensì avrà un sistema più avanzato chiamato "profilo cacciatore", che include ulteriori funzionalità e opzioni di personalizzazione, tra pose, sfondi, temi e decorazioni varie per rendere più vivace e interessante il nostro profilo.

Infine, come accennato in apertura, Monster Hunter Wilds avrà fin dal lancio una modalità foto, che potrete usare per catturare i momenti più esaltanti delle vostre cacce e altro ancora. Chiaramente sarà possibile regolare vari parametri e applicare dei filtri.

Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Quelle di cui abbiamo parlato sono solo alcune delle tante novità svelate nelle ultime ore. Infatti, Capcom ha anche presentato un trailer con una nuova ambientazione e mostri, svelato i nuovi contenuti della seconda beta di questa settimana, pubblicato il benchmark della versione PC e aggiornato i requisiti di sistema e svelato le caratteristiche della versione PS5 Pro del gioco.