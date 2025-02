Quale sarà il prezzo di Nintendo Switch 2 e come cambierà quello di Switch 1? Il presidente di Nintendo spiega

Durante la sessione di domande e risposte con gli azionisti andata in scena, come di consueto, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari, il presidente di Nintendo ha commentato anche il prezzo di Nintendo Switch 2 l'eventuale variazione di quello della console Switch attuale.

Rispondendo alla domanda sull'aggiustamento dei prezzi per la nuova e vecchia console, Shuntaro Furukawa ha fatto una dichiarazione alquanto vaga ma comunque significativa sulle intenzioni della compagnia per quanto riguarda il prezzo al pubblico di entrambe le console, che almeno per un po' di tempo sono destinate a rimanere disponibili sul mercato contemporaneamente.

Per quanto riguarda la nuova generazione non c'è ancora una cifra precisa, ma sembra che la compagnia abbia intenzione di non uscire troppo dagli standard dei prezzi visti finora per le nuove console Nintendo, così come anche la console attuale non dovrebbe subire delle grosse variazioni.