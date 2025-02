Nintendo Switch riceverà ancora giochi dopo l'uscita di Switch 2? L'editore commenta

Nintendo Switch 2 non ha ancora una data di uscita precisa, ma in molti pensano che non manchino più di alcuni mesi. Una volta pubblicata, la console riceverà una serie di videogiochi , probabilmente un mix di esclusive generazionali e di giochi cross-gen, ovvero pubblicati sia per Switch 1 che per la futura piattaforma.

Nintendo Switch sarà supportato fintanto che servirà

Nintendo, durante una riunione finanziaria per il terzo trimestre fiscale 2025, ha commentato la situazione affermando che non ha intenzione di smettere di supportare Nintendo Switch dopo l'arrivo della nuova console. Ovviamente non ha voluto fornire tempistiche precise (anche perché nemmeno la compagnia avrà piani definitivi) ma afferma che continuerà a supportare la console fintanto che vi sarà richiesta.

Nintendo Switch 2 dentro il suo dock

Abbiamo visto che in questa generazione di console PlayStation 4 e Xbox One sono state supportate a lungo e ancora adesso alcuni videogiochi vengono pubblicati per le vecchie piattaforme. Il motivo è che ci sono ancora giocatori attivi che non hanno fatto il salto alla generazione attuale. Non è affatto impossibile che anche Nintendo Switch 2 viva lo stesso tipo di situazione.

Essendo due console simili, inoltre, le due generazioni di Nintendo Switch non faticheranno troppo - soprattutto nei primi tempi - a ricevere un supporto multigenerazionale, almeno per quanto riguarda i videogiochi meno prestanti a livello tecnico. Sarà curioso vedere quanto rapidamente i giochi esclusivi arriveranno solo su Nintendo Switch 2, magari per convincere più utenti a passare alla nuova generazione. Sappiamo anche che gli utenti attivi di Nintendo Switch sono moltissimi, nonostante l'età della console.