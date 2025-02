Gli utenti attivi di Nintendo Switch sono moltissimi, nonostante l'età della console

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Nintendo ha svelato molti dati relativi a Nintendo Switch , tra i quali il numero di giocatori attivi annualmente . Si tratta di una metrica interessante, che mostra come la vecchia console sia ancora molto usata dai suoi possessori. In totale nel 2024 ad aver acceso almeno una volta e usato Nintendo Switch sono stati 129 milioni di individui .

Venduta e usata

Il dato non specifica dei fattori determinanti come il tempo di gioco e la frequenza degli accessi, ma è comunque interessante, considerando che sono state vendute poco più di 150 milioni di Nintendo Switch, tra modelli standard, Lite e OLED.

Il grafico dei giocatori attivi di Nintendo Switch

Va considerato inoltre che il 2024 è stato un anno relativamente più debole di uscite rispetto agli anni precedenti per Nintendo Switch, il che giustifica una crescita inferiore rispetto a quella avvenuta negli anni precedenti. Come si può notare, la curva di crescita tende chiaramente ad appiattarsi con l'approssimarsi della fine del ciclo di vita della console, in attesa di Nintendo Switch 2.

Nel corso degli ultimi nove mesi dell'anno fiscale corrente, Nintendo Switch ha prodotto vendite inferiori alle attese, sia lato hardware, sia lato software, confermandosi comunque come una console molto amata. Probabilmente in molti stanno aspettando di saperne di più di Nintendo Switch 2, di cui non è stata svelata ancora la lineup iniziale e di cui non si conosce il prezzo, per decidere cosa fare. Da ricordare che la nuova console di Nintendo sarà retrocompatibile con i giochi della vecchia.