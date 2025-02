Apple Watch SE (2ª gen) è al prezzo minimo storico su Amazon in versione GPS + Cellular

La linea di prodotti portatili Apple è nota soprattutto per i suoi smartphone e tablet, ma la compagnia di Cupertino punta molto anche sui suoi smartwatch, come l'Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) ora in promozione tramite Amazon Italia, precisamente nella versione GPS + Cellular con cassa da 44 mm. Lo sconto segnalato è del 28% rispetto al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 322.22€, mentre il prezzo consigliato è 339€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per questa versione secondo la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.