Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è su Instant Gaming con uno sconto del 77%

Su Instant Gaming è disponibile Mario + Rabbids Sparks of Hope a 13,54 € invece di 60 € per uno sconto del 77%.

Cos'è Mario + Rabbids Sparks of Hope

Si tratta dell'avventura ambientata nell'iconico universo di Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e altri ancora. Il gioco è stato sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 ed è una chicca da non perdere se amate il genere, se volete vivere un'avventura spensierata o semplicemente siete fan di questi personaggi. In questo titolo dovrete sconfiggere un'entità malvagia e salvare i vostri alleati, ovvero gli Spark.

Esplorerete pianeti viaggiando nella galassia mentre svelerete misteriosi segreti e completerete avvincenti missioni. Troverete boss da sconfiggere e altri nemici sparsi per la galassia, utilizzando le abilità del vostro eroe, saltando sui vostri compagni di squadra e riparandovi dietro le coperture. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.