Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch (solo codice download) è acquistabile su Amazon a 13,54€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 15,99€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il gioco permette di costruire la propria squadra scegliendo tra un cast di nove personaggi, tra cui Mario, Luigi, Peach, Bowser e le loro controparti Rabbids. Ognuno ha abilità uniche che vanno sfruttate in battaglia per avere la meglio sui nemici più ostici.
Un sistema di combattimento innovativo
Il gameplay mescola strategie a turni con azione in tempo reale, offrendo un'esperienza dinamica e accessibile. I giocatori possono sfruttare coperture, balzi di squadra e attacchi combinati per creare nuove tattiche a ogni partita, con un ritmo più veloce rispetto agli strategici classici.
La varietà di scenari e la presenza degli Sparks, esseri speciali che donano poteri elementali, ampliano ulteriormente la strategia, consentendo di personalizzare lo stile di gioco. Humor e leggerezza tipici dei Rabbids si uniscono alla magia dell'universo Nintendo per un'avventura unica.