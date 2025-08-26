1

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

Il crossover strategico tra l'universo di Mario e i Rabbids di Ubisoft torna su Nintendo Switch con un'avventura ricca di tattiche, humor e azione in tempo reale.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   26/08/2025
Sparks of Hope
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
News Video Immagini

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch (solo codice download) è acquistabile su Amazon a 13,54€, in calo rispetto al prezzo consigliato di 15,99€. L'offerta include spedizione gratuita e reso senza costi. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il gioco permette di costruire la propria squadra scegliendo tra un cast di nove personaggi, tra cui Mario, Luigi, Peach, Bowser e le loro controparti Rabbids. Ognuno ha abilità uniche che vanno sfruttate in battaglia per avere la meglio sui nemici più ostici.

Un sistema di combattimento innovativo

Il gameplay mescola strategie a turni con azione in tempo reale, offrendo un'esperienza dinamica e accessibile. I giocatori possono sfruttare coperture, balzi di squadra e attacchi combinati per creare nuove tattiche a ogni partita, con un ritmo più veloce rispetto agli strategici classici.

La varietà di scenari e la presenza degli Sparks, esseri speciali che donano poteri elementali, ampliano ulteriormente la strategia, consentendo di personalizzare lo stile di gioco. Humor e leggerezza tipici dei Rabbids si uniscono alla magia dell'universo Nintendo per un'avventura unica.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è in offerta su Amazon