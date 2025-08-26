Arrivano i messaggi diretti su Spotify: ecco come funzionano

Spotify diventa sempre più social e, a partire da questa settimana, accoglierà un sistema di messaggistica diretta . Secondo quanto annunciato ufficialmente, sia gli utenti Free che Premium potranno usufruire di questa novità, a patto che abbiano almeno 16 anni. Ecco come funzionerà.

Come funzionano le chat

Prima di parlarvi di questa novità, vogliamo specificare che per ora non sappiamo se i messaggi saranno disponibili dalla prossima settimana anche in Italia. Spotify ha infatti parlato di alcuni "mercati selezionati", ma non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. In ogni caso, ascoltando un brano o un podcast, è possibile toccare l'icona del pulsante di condivisione e scegliere un amico a cui inviare il contenuto. Successivamente è possibile inviare messaggi, raccolti in una sezione dedicata, accessibile dall'icona del profilo in alto a sinistra.

Le chat su Spotify

Questi messaggi sono incentrati principalmente sulla condivisione di contenuti, ma è anche possibile conversare o inviare emoji (tutto protetto con crittografia). A tal proposito, gli utenti possono anche accettare o rifiutare richieste di messaggi, oltre a poter disattivare del tutto questa nuova funzione. Non ci resta che capire quando sarà disponibile in Italia.