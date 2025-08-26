0

Leggende Pokémon Z-A fissa la data di un trailer e suggerisce nuove Megaevoluzioni

Tra pochi giorni verrà pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon Z-A che pare svelerà la Megaevoluzione di Machamp, di Hawalucha o forse di entrambi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2025
Tramite i profili social ufficiali della serie, Game Freak e The Pokémon Company hanno svelato l'arrivo di un un nuovo trailer di Leggende Pokémon Z-A e forse potrebbe svelare delle nuove Megaevoluzioni.

Il trailer verrà pubblicato alle 15:00 italiane di giovedì 28 agosto. L'annuncio è stato accompagnato dal breve teaser che trovate qui sotto, che mostra il poster pubblicitario del "megaincontro dell'anno" tra un Hawalucha e un Machamp.

MegaHawalucha e MegaMachamp?

Considerando che si parla di un "megaincontro" e la settimana scorsa è stato presentato in maniera simile MegaVictrebeel in video, l'idea è che anche il prossimo trailer potrebbe presentare una nuova Megaevoluzione introdotta in Leggende Pokémon Z-A. O forse anche due, visto che sia Machamp che Hawalucha al momento sono sprovvisti di questa speciale forma evolutiva. Staremo a vedere se il filmato in arrivo confermerà queste teorie.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Leggende Pokémon Z-A approderà sugli scaffali dei negozi il prossimo 16 ottobre per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Durante i recenti Campionati Mondiali Pokémon 2025 è stata messa a disposizione una demo per il pubblico, ecco un video che la mostra per intero.

