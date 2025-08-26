La storia di Warhammer 40.000: Dark Heresy è stata presentata con un trailer

Owlcat Games ha pubblicato un trailer che presenta la storia di Warhammer 40.000: Dark Heresy, il suo nuovo cRPG tattico a squadre dopo Rogue Trader, che promette di proiettarci in un angolo ancora più cupo e disperato dell'universo di Warhammer 40K: le terre dell'Inquisizione.

Se i Rogue Trader si muovono con arroganza tra ricchezze e reliquie, gli accoliti dell'Inquisizione vivono invece nell'ombra, privi di gloria o ricompense: nessuna nave stellare porta il loro stemma, nessuna reliquia xenos ne arricchisce i tesori, il loro destino è operare nel silenzio, consapevoli che la vittoria spesso significa soltanto sopravvivere un giorno in più.

È in questo contesto che Dark Heresy prende forma, mostrando l'Imperium nella sua veste più gotica e decadente: un colosso necrotico in rovina, minacciato non solo da alieni e demoni ma anche dalla corruzione interna.

La storia del gioco è ambientata nel Settore Calixis, luogo intriso di terrore, inganni e follia in cui gli accoliti dovranno scovare l'eresia compiendo scelte morali che non si limiteranno al binomio bene-male, bensì includeranno dilemmi quasi impossibili, con conseguenze tangibili.