Warhammer 40.000: Dark Heresy potrà essere provato con un alpha test in arrivo: ecco la data di lancio

Owlcat Games ha annunciato che Warhammer 40.000: Dark Heresy sarà presto protagonista di un alpha test che consentirà di provare il gioco su PC, annunciando anche la data di inizio della sessione di prova: sarà disponibile a partire dal 16 dicembre.

Si tratta di un gioco di ruolo ambientato nel celebre universo fantascientifico-fantasy della serie Games Workshop, annunciato lo scorso maggio e mostratosi anche nel corso dell'estate, con un trailer che ha presentato la storia di questo nuovo capitolo.

Nei panni di un inquisitore, ci troveremo a indagare sulle eresie che avvengono nelle profondità del Settore Calixis, al comando una banda di combattenti eterogenei, con la promessa che ogni decisione avrà un suo peso sulla storia raccontata.