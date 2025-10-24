Warhammer 40.000: Dark Heresy potrà essere provato con un alpha test in arrivo: ecco la data di lancio

Owlcat Games ha annunciato che Warhammer 40.000: Dark Heresy sarà presto protagonista di un alpha test che consentirà di provare il gioco su PC, annunciando anche la data di inizio della sessione di prova: sarà disponibile a partire dal 16 dicembre.
Si tratta di un gioco di ruolo ambientato nel celebre universo fantascientifico-fantasy della serie Games Workshop, annunciato lo scorso maggio e mostratosi anche nel corso dell'estate, con un trailer che ha presentato la storia di questo nuovo capitolo.
Nei panni di un inquisitore, ci troveremo a indagare sulle eresie che avvengono nelle profondità del Settore Calixis, al comando una banda di combattenti eterogenei, con la promessa che ogni decisione avrà un suo peso sulla storia raccontata.
L'inquisitore contro le eresie oscure
In questa versione Alpha i giocatori proveranno dunque i loro primi passi nel ruolo di Inquisitori conducendo alcune indagini, scoprendo grandi cospirazioni e padroneggiando progressivamente il combattimento tattico caratteristico di questo capitolo.
Si tratta solo di un'introduzione alla guerra segreta contro l'eresia su larga scala che verrà messa in scena poi nel gioco finale, ma che con una prova piuttosto approfondita con la quale gli utenti potranno anche aiutare gli sviluppatori a migliorare il progetto.
La storia ci vede dunque agire nei panni di un inquisitore, rappresentante della volontà dell'Imperatore-Dio nel settore Calixis, alle prese con notevoli sfide.
I giocatori possono partecipare all'alpha contribuendo al processo di sviluppo e diventando Fondatori sul sito web di Owlcat Games. L'accesso all'alpha è incluso come ricompensa sia nel tier da 79 dollari che nella Collector's Edition da 289 dollari.