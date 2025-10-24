La modalità battle royale di Battlefield 6 potrebbe arrivare tra pochi giorni, secondo i dati di gioco

Si tratta di una conferma di quanto affermato da ModernWarzone, che aveva indicato la data del 28 ottobre come periodo di uscita della modalità Battle Royale. Oggi, tramite un post su X, ha confermato che il codice presente nei file del gioco supporta le sue precedenti affermazioni.

Un datamine di Battlefield 6 , eseguito dal solito ModernWarzone, ha svelato che la modalità Battle Royale potrebbe arrivare il 28 ottobre 2025 . Le stringhe di codice pubblicate online fanno riferimento a una modalità con nome in codice "Granite", che la testata Insider Gaming ha verificato essere proprio la modalità Battle Royale.

Nessuna conferma, per adesso

In un post successivo, ModernWarzone ha condiviso le stringhe di codice che parlano di "Granite" come programmata per diventare operativa con il lancio della Stagione 1, che avverrà proprio il 28 ottobre.

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele, perché non c'è alcuna conferma in merito da parte di DICE o Electronic Arts, che hanno solo svelato l'esistenza della modalità, senza fornire ulteriori dettagli.

ModernWarzone, di suo, mostra una certa sicurezza, nelle informazioni riportate, ma è giusto aspettare sempre gli annunci ufficiali prima di cantare vittoria, perché i piani potrebbero cambiare anche all'ultimo momento, magari a causa di qualche imprevisto.

La modalità Battle Royale di Battlefield 6 era già stata riportata a febbraio dall'informatore Tom Henderson, che aveva ricevuto voci che fosse una modalità free-to-play, ossia accessibile da tutti, anche da chi non ha acquistato il gioco base.