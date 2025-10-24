LG UltraGear manda in sconto due scelte smart tra i monitor

Solo per i Member LG, è possibile acquistare i monitor con il nostro coupo e ottenere il 15% sui modelli selezionati.

Dal 24 al 29 ottobre lo store LG riapre la finestra promozionale dedicata ai monitor da gaming UltraGear. La meccanica è lineare: il codice MULTIPLAYER15 va inserito manualmente in cassa, è valido solo per i Clienti Member LG (registrazione gratuita) e non è cumulabile con altri coupon o iniziative attive. Restano confermati spedizione gratuita e finanziamento a tasso zero fino a 30 mesi, oltre alla possibilità di dilazionare l'acquisto con Klarna, PayPal o Apple Pay. Qui sotto trovate due modelli molto diversi per prezzo e destinazione d'uso, con il prezzo finale già calcolato dopo il 15% e il consueto 2% a carrello per i Member.

LG UltraGear 27G850A-B: un 27 pollici 4K 240 Hz Per chi vuole un 27 pollici ad altissima densità senza rinunciare al frame-rate di fascia alta, il 27G850A-B mette sul piatto un pannello UHD 3840×2160 capace di 240 Hz con 1 ms GtG. La tecnologia Nano IPS Black incrementa il contrasto rispetto agli IPS tradizionali, mantenendo una copertura cromatica ampia e fedele per editing foto/video e giochi con HDR. Sul fronte connettività ci sono HDMI 2.1 (perfette per 4K/120 Hz su console) e DisplayPort 1.4 per spremere al massimo la GPU desktop, mentre lo stand regolabile aiuta a trovare la postura giusta in sessioni prolungate. Il listino è 459€ e con MULTIPLAYER15 si scende a 382€. I monitor LG UltraGear in saldo lampo: tre OLED top con coupon esclusivo Il monitor LG UltraGear 27G850A-B è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 27G850A-B

LG UltraGear 34G600A-B è uno schermo 34 pollici curvo WQHD da 160 Hz Se l'obiettivo è entrare nel mondo 21:9 con un budget contenuto, il 34G600A-B propone un pannello VA curvo (curvatura "soft" pensata per l'uso quotidiano) in WQHD 3440×1440 e 160 Hz: più spazio laterale per HUD, chat, tool e un'immersività che aiuta nelle simulazioni come nei grandi open world. Il contrasto tipico dei VA valorizza i neri nelle scene scure, mentre le funzioni DAS e Black Stabilizer aiutano rispettivamente a ridurre l'input-lag percepito e a schiarire le ombre competitive. Il design borderless facilita set-up multi-monitor e il cable management integrato tiene pulita la scrivania. Da 309€ si arriva a 257€ applicando MULTIPLAYER15. Il monitor LG UltraGear 34G600A-B è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 34G600A-B