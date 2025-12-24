0

Larian non ha fatto Baldur's Gate 4 perché era stanca di Dungeons & Dragons

In base a quanto riferito da Larian Studios, la scelta di lasciare Baldur's Gate e tornare su Divinity è stata dettata anche da una certa stanchezza nei confronti del sistema Dungeons & Dragons.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/12/2025
Una scena di Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
A quanto pare la scelta di non sviluppare Baldur's Gate 4 sarebbe derivata da una certa stanchezza di Larian Studios nei confronti dell'ambiente di Dungeons & Dragons, e dunque alla volontà di tornare alle proprie origini con un sistema diverso e rinnovato.

Con l'enorme successo di Baldur's Gate 3 era naturale aspettarsi che Larian Studios si sarebbe occupata anche di un seguito della serie, invece a sorpresa ha annunciato Divinity, tornando alla sua vecchia serie.

Non è escluso che questo cambiamento sia dovuto anche ad alcune variazioni nei rapporti tra Larian e Wizards of the Coast, considerando che i recenti licenziamenti nel gruppo americano hanno portato a una sostanziale modifica dei responsabili dei progetti esterni, ma il CEO Swen Vincke ha riferito che il motivo principale era la voglia di cambiare ambientazione e sistema di gioco.

Troppe costrizioni date da D&D

"Faremo del nostro meglio per realizzare il miglior gioco possibile", ha affermato Vincke. "Siamo entusiasti di ciò che stiamo creando, il che è già un passo nella giusta direzione, perché non eravamo così entusiasti di ciò che stavamo realizzando quando lavoravamo al progetto D&D".

Questo è peraltro un punto che Vincke ha toccato anche in precedenza: durante un discorso alla GDC aveva infatti riferito che "Ci sono state molte limitazioni derivate dalla necessità di mantenersi fedeli a D&D e alla quinta edizione", considerando che questo "non è un sistema facile da tradurre in videogioco".

Con il nuovo Divinity in arrivo, Larian avverte i curiosi sui capitoli precedenti: sono "vecchi" Con il nuovo Divinity in arrivo, Larian avverte i curiosi sui capitoli precedenti: sono vecchi

Molte idee sono state scartate perché non erano compatibili con il rulebook della quinta edizione di Dungeons & Dragons, e probabilmente tutto questo ha spinto Larian a tornare su Divinity ed elaborare così un sistema di gioco che possa esprimersi al meglio in videogioco.

