Larian non ha fatto Baldur's Gate 4 perché era stanca di Dungeons & Dragons

A quanto pare la scelta di non sviluppare Baldur's Gate 4 sarebbe derivata da una certa stanchezza di Larian Studios nei confronti dell'ambiente di Dungeons & Dragons, e dunque alla volontà di tornare alle proprie origini con un sistema diverso e rinnovato.

Con l'enorme successo di Baldur's Gate 3 era naturale aspettarsi che Larian Studios si sarebbe occupata anche di un seguito della serie, invece a sorpresa ha annunciato Divinity, tornando alla sua vecchia serie.

Non è escluso che questo cambiamento sia dovuto anche ad alcune variazioni nei rapporti tra Larian e Wizards of the Coast, considerando che i recenti licenziamenti nel gruppo americano hanno portato a una sostanziale modifica dei responsabili dei progetti esterni, ma il CEO Swen Vincke ha riferito che il motivo principale era la voglia di cambiare ambientazione e sistema di gioco.