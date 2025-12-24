Marvel's Blade prosegue lo sviluppo, il director condivide un piccolo aggiornamento

Rispondendo a un utente che implorava di avere un aggiornamento sullo stato dei lavori, il director Dinga Bakaba ha rassicurato sul fatto che il progetto sta andando avanti e che il team è decisamente orgoglioso di quello che sta costruendo in questi mesi.

Dopo il primo annuncio, di fatto non si è visto praticamente nulla su Marvel's Blade , il nuovo gioco di Arkane Lyon incentrato sul personaggio della serie vampiresca, ma il team sta lavorando duramente al progetto , ha confermato il director .

Il nuovo gioco di Arkane Lyon

"Il team è duramente al lavoro e tutti sono super orgogliosi e stanno facendo il loro massimo", ha riferito Bakaba nel messaggio. "Vi prego di essere pazienti, sarà un gioco speciale e speriamo tutti che raggiunga gli alti standard che abbiamo stabilito per noi e per voi tutti".



E questo è quanto per il momento: dopo il primo teaser trailer non è stato mostrato praticamente nulla di Marvel's Blade, al di là di alcuni artwork che mostrano uno stile piuttosto peculiare per quello che dovrebbe essere un action adventure con elementi da immersive sim ambientato nel mondo di Blade.

D'altra parte, il gioco pare sia entrato in fase di piena produzione solo nel 2024, dunque ci sarà ancora probabilmente un po' da aspettare prima di poterlo vedere in versione più completa.

Non è escluso però che qualcosa possa essere mostrato durante il Developer Direct di Xbox previsto per il mese prossimo, a gennaio 2026, come da tradizione.