Secondo quanto rivelato dai documenti di Arkane Studios, Marvel's Blade è entrato in produzione solo alla fine del 2024, dopo aver superato l'inevitabile fase di prototipazione: ciò significa che l'uscita del gioco è ancora parecchio, parecchio lontana.

"Per l'esercizio fiscale 2024, la società ha riconosciuto un Credito d'Imposta per Videogiochi (CIJV) pari a €5.477.815", si legge nelle carte. "Considerata la data stimata per l'ottenimento dell'approvazione finale per il videogioco in fase di sviluppo (novembre 2027), la società ritiene probabile dover rimborsare una parte di questo credito d'imposta relativa al periodo gennaio - ottobre 2024, ossia €4.617.333. Di conseguenza, un debito di €4.617.333 è stato riconosciuto alla data di chiusura."

Il videogioco in questione sarebbe appunto Marvel's Blade e quella indicata fra parentesi è la stima del mese di lancio, fissata a novembre 2027 ma chiaramente soggetta a possibili variazioni. Insomma, esiste la concreta possibilità che il gioco finisca per essere un progetto cross-gen, se non addirittura next-gen.

Certo, è incredibile quanto sia sfortunato ultimamente il personaggio creato da Marv Wolfman e Gene Colan, se consideriamo anche le condizioni del film con Mahershala Ali che dovrebbe segnare l'ingresso del Diurno nel Marvel Cinematic Universe.