Xbox starebbe già facendo convertire i sui giochi più importanti per PS5, come Fable, Gear: E-Day e altri

Una nuova voce di corridoio vuole molti giochi di primo piano di Xbox già in via di conversione per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Si parla di titoli non ancora usciti come Fable, Gears of War: E-Day, Perfect Dark, Avowed, Marvel's Blade e il nuovo Halo.

L'indiscrezione proviene da MAAG, lo stesso che anticipò a tutti l'arrivo dei giochi Xbox sulle console rivali di Xbox Series X e S nel 2023. All'epoca non fu creduto e fu anche irriso, ma di fronte alla realtà dei fatti molti dovettero ricredersi.

Alcuni di questi giochi sarebbero in sviluppo contemporaneamente su Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5, il che avrebbe senso considerando tutto. La voce va anche a sommarsi a quella che vuole molti team di Xbox in possesso dei devkit di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.