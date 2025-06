Mahershala Ali non sa a che punto sia Marvel con il film di Blade

A quanto pare neppure Mahershala Ali sa a che punto sia Marvel con il film di Blade: intervistato sul red carpet per la prima di Jurassic World: La Rinascita, l'attore ha detto che è ancora disposto a interpretare il personaggio, ma sta cercando di affrontare il suo lavoro giorno per giorno.

"Sto affrontando la situazione giorno per giorno", ha detto Ali "Cerco di lavorare al meglio delle mie possibilità. (...) "Mi piacerebbe davvero che Blade venisse realizzato, staremo a vedere: non so esattamente a che punto sia Marvel in questo momento. Sto solo cercando il mio prossimo, grande ruolo."

Di certo la produzione di Blade è stata parecchio tormentata: il progetto ha perso registi e sceneggiatori, capitando anche nel mezzo degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, al punto che la pellicola è stata rimandata indefinitamente da Marvel.

Per assurdo, non se la passa bene neanche Marvel's Blade, il nuovo titolo sviluppato da Arkane di cui però non si è visto ancora nulla, a parte un trailer cinematografico al momento dell'annuncio: è davvero un brutto periodo per i cacciatori di vampiri.