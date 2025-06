Microsoft vorrebbe chiudere alcune divisioni di Xbox in Europa, quali nazioni sono a rischio?

L'impatto sull'Europa della ristrutturazione di Xbox

Secondo quanto indicato da The Verge, questa ristrutturazione europea avrà un impatto massiccio, visto che alcune operazioni di Xbox sul territorio termineranno in alcune regioni europee.

Con Europa centrale di norma si fa riferimento a nazioni come la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Svizzera, l'Austria e non solo. L'Italia fa parte dell'Europa meridionale, quindi potrebbe non essere colpita in modo massiccio dai licenziamenti.

Purtroppo The Verge non rende chiaro quali operazioni potrebbero essere interrotte: potrebbe trattarsi di marketing, così come della distribuzione fisica di videogiochi, ma non crediamo che si debba temere un abbandono totale di alcuni mercati da parte della compagnia di Redmond.

Ricordiamo infine che nel frattempo Microsoft ha annunciato ufficialmente il Meta Quest 3S Xbox Edition.