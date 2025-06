Xbox starebbe per subire la quarta grande ondata di licenziamenti, tutti i team sono a rischio

Il mercato dei videogiochi è da anni piegato da continui licenziamenti e pare proprio che le cose non cambieranno a breve, visto che - secondo un report di Bloomberg con la firma di Jason Schreier, noto giornalista e insider dell'industria - Microsoft starebbe per dare il via a una nuova ondata di licenziamenti all'interno di Xbox.

Il tutto dovrebbe avvenire la prossima settimana e pare che sia parte di una più ampia riorganizzazione dell'azienda, volta chiaramente a diminuire i costi.