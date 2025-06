Rematch ha venduto un milione di unità e ha più del doppio dei giocatori

I dati su Rematch

La differenza tra i due numeri è determinata dal fatto che il videogioco è presente su Game Pass, che ha chiaramente attirato molti appassionati: bisognerà vedere quanti di questi rimarranno nel videogioco a lungo termine e quanti invece lo abbiano solo provato rapidamente per curiosità e per il fatto che non gli costava nulla.

In ogni caso è un risultato notevole per Sloclap, che nelle prime 24 ore aveva ottenuto un milione di utenti totali (giocanti, non vendite) e ha quindi visto un +150% nei giorni successivi.

Il team ha anche condiviso alcune statistiche su Rematch, svelando che:

Sono state giocate 11,78 milioni di partite

Sono stati segnati 58,58 milioni di goal (circa 5 per partita, in media)

Sono stati eseguiti 33,54 milioni di assist

I portieri hanno parato 69,12 milioni di tiri

Chiaramente il pubblico ci sta dando dentro in questi primi giorni e le vendite stanno crescendo. Ricordiamo che Rematch è disponibile su PC, Xbox Series X | S e PlayStation 5. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Rematch.