Rematch: consigli e trucchi per vincere ogni partita

I tiri in Rematch sono influenzati da diversi fattori: la potenza del colpo, la posizione e il movimento del giocatore, la direzione scelta con il mirino a schermo. In particolare, se siete alle prime armi, vi suggeriamo di concentrarvi sui tre elementi principali che influenzano un tiro in rete, ovvero la potenza , la posizione del giocatore al momento di calciare la palla e la traiettoria stabilita dal mirino a schermo. Correre verso il pallone aumenta la potenza, ma può portare a tiri imprecisi che mancano il bersaglio. Da fermi si guadagna precisione, ma si perde incisività. Anche la durata della pressione del tasto è cruciale: un tiro caricato al massimo è più potente ma anche più leggibile, mentre un mezzo colpo può generare curve più strette e traiettorie sorprendenti. Allenarsi a riconoscere il momento giusto per tirare fa la differenza tra un'occasione mancata e un gol spettacolare.

Un'altra meccanica basilare è la spinta in avanti della palla durante la corsa . Basta premere Quadrato (PlayStation) / X (Xbox) / Spazio (tastiera) mentre correte per lanciare in avanti il pallone e continuare la corsa. Potete ripetere l'operazione ogni volta che raggiungete il pallone, con un tempismo simile a quello dell'aggancio. Questo vi permette di guadagnare velocità e superare un avversario con cambi di ritmo improvvisi. Inoltre, mentre spingete la palla, il gioco considera il vostro personaggio come "non in possesso": questo vi rende immuni alle scivolate, anche se sfruttarlo di proposito richiede un gran tempismo. Di contro, il controllo sul pallone si riduce e diventa più difficile reagire a cambi di direzione repentini.

Accanto alla barra della stamina ne troverete una più corta e blu: è quella dello Sforzo Extra, attivabile con doppio L1 (PlayStation), doppio LB (Xbox) o doppio Shift sinistro (tastiera). Usarla vi garantisce per pochi istanti un boost su tutti i fronti : sprint più rapidi, tiri più potenti, contrasti vinti più facilmente. È uno strumento chiave per azioni decisive in attacco o in difesa. Attenzione però: se vedete un avversario con un bagliore blu lampeggiante, significa che anche lui lo ha attivato e potrebbe soffiarvi facilmente il possesso della sfera. Gestite questa risorsa con intelligenza: è potente, ma limitata e ci vogliono diversi secondi per ricaricarla.

È una meccanica semplice ma fondamentale. Ogni volta che il pallone si avvicina - dopo un passaggio rasoterra o alto, un rimbalzo sui bordi o un pallone vagante - dovete premere X (PlayStation) / A (Xbox) / Spazio (tastiera) al momento giusto per prenderne il controllo. Altrimenti, la palla potrebbe sfuggirvi, a meno che il vostro giocatore non sia perfettamente allineato alla sua traiettoria. Capirete quando intervenire osservando il contorno blu quadrato attorno al pallone . Usare un input direzionale durante la ricezione vi permette anche di orientare immediatamente il giocatore, magari per evitare un contrasto.

Prima ancora di scendere in campo, è consigliabile fare un giro nelle impostazioni: ci sono diversi parametri che meritano di essere regolati in base alle proprie preferenze e necessità. Tra questi, suggeriamo vivamente di disattivare la vibrazione della telecamera : perderete un effetto visivo, ma guadagnerete in chiarezza e leggibilità dell'azione. Un altro valore da modificare è il campo visivo della telecamera : impostandolo al massimo (90), otterrete una visuale più ampia, fondamentale per controllare cosa accade intorno a voi, come il posizionamento di compagni e avversari.

Meccaniche intermedie e avanzate

Sfruttate le barriere del campo

In Rematch il campo è confinato all'interno di una sorta di barriera. Di conseguenza il pallone non esce mai dal campo, ma piuttosto rimbalza su questi muri invisibili. È possibile sfruttare questi rimbalzi a nostro vantaggio, anzi si tratta di una meccanica praticamente fondamentale da padroneggiare se puntate in alto. Ad esempio, si possono orchestrare degli auto-passaggi, triangolazioni con i compagni o addirittura impostare una manovra offensiva partendo da un rimbalzo ben calcolato o far partire un contropiede con un passaggio lungo contro la parete. Anche in fase di tiro può rivelarsi utilissima: indirizzare il pallone contro il muro con la giusta angolazione per poi eseguire un colpo di testa o un tiro al volo può spiazzare il portiere. Alcuni giocatori esperti usano addirittura il muro per "caricare" una Power Shot in movimento, sfruttando il rimbalzo per ottenere una traiettoria perfetta.

Dribbling e palleggio a catena

Per mantenere il possesso e superare gli avversari, bisogna padroneggiare il dribbling dinamico. C'è una meccanica nascosta che il gioco non spiega, ma che può fare la differenza: la possibilità di concatenare più tocchi consecutivi in sequenza fluida. Attivate la stance di dribbling con L2 / LT / CTRL sinistro, quindi premete il tasto di spostamento palla (X / A / Spazio) nella direzione desiderata. In condizioni normali, si possono eseguire due tocchi consecutivi, ma se premete il comando esattamente nel momento in cui il piede del giocatore tocca la palla, potete resettare l'animazione e concatenare i movimenti virtualmente all'infinito. Con il giusto tempismo e senso del ritmo, questo tipo di dribbling vi consente di confondere i difensori e mantenere il possesso anche nelle situazioni più difficili. È una tecnica avanzata, ma con l'allenamento diventerà il vostro marchio di fabbrica.

Cambi di direzione rapidi senza possesso

Saper controllare i movimenti del calciatore quando si è in possesso è fondamentale, ma le fasi difensive lo sono altrettanto. Rematch offre una tecnica avanzata molto utile chiamata Turn Cancelling, che permette di eseguire cambi di direzione più rapidi e reattivi rispetto a quelli standard. Mentre state correndo, premete L2 + X (PlayStation) / LT + A (Xbox) / CTRL sinistro + Spazio (tastiera), combinandoli con un input direzionale. Questo comando annulla l'animazione di arresto che normalmente rallenterebbe il movimento, permettendovi di mantenere lo slancio e di reagire in modo fluido, soprattutto nei duelli 1v1 o nei rientri difensivi.

Segnare con un tiro fuori dall'area di rigore non è semplice: serve sapersi posizionare, prendere bene la mira e usare la giusta forza

I tiri potenti al volo Per segnare in Rematch, non c'è niente di più efficace (e spettacolare) dei tiri potenti al volo, detti anche Power Shot. Si attivano solo in condizioni specifiche e danno vita a animazioni uniche e tiri molto più incisivi rispetto a quelli standard. Eseguirli richiede una combinazione ben dosata di tempismo, movimento e contesto, poiché bisogna colpire il pallone mentre è a mezz'aria, nel momento esatto in cui rimbalza.

Esistono diversi modi per creare queste situazioni. Il primo è sfruttare le barriere invisibili del campo: facendo rimbalzare il pallone contro un muro, potete prepararvi a un tiro al volo. Tuttavia, questa soluzione richiede una precisione quasi chirurgica, sia nell'angolazione sia nel timing, e non è sempre facile da eseguire in partita. Un'alternativa più controllabile consiste nell'usare una skill tecnica come il Rainbow Flick (R1+X su PlayStation / RB+A su Xbox / C su tastiera mentre ci si muove in avanti) oppure l'Overhead Flick (stessi tasti, ma in movimento all'indietro). Queste mosse sollevano la palla creando un rimbalzo perfetto da colpire al volo.

A quel punto, attivate lo Sforzo Extra e calciate nel momento esatto in cui la palla tocca terra: se il tempismo è giusto, il vostro giocatore eseguirà un tiro speciale potenziato - visivamente spettacolare e spesso imparabile per il portiere.