Rematch ha raggiunto una quantità di giocatori impressionante nel suo primo mese

L'annuncio è stato fatto sul profilo LinkedIn del team di sviluppo, in un messaggio dove si afferma peraltro che il team "continuerà a fare del suo meglio per migliorare Rematch".

Rematch continua a dimostrarsi un notevole successo, come confermato anche dalla quantità di giocatori che è stata raggiunta in un mese di presenza del gioco sul mercato, in base ai dati riferiti dal team Sloclap.

Una community sempre più grande

Lanciato il 19 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC, disponibile al lancio anche direttamente su Game Pass, Rematch è stato accolto con valutazioni miste dalla critica in base alla media emersa su Metacritic, ma evidentemente i giocatori hanno apprezzato la particolare formula.

Si tratta infatti di un gioco di calcio multiplayer in cui ogni giocatore assume il controllo di un singolo calciatore, in match che contrappone squadre composte da 5 elementi l'una.

Non si tratta propriamente di una simulazione realistica anche se le basi sono quelle dello sport reale, con innesti peculiari come tiri potenziati e abilità specifiche da sfruttare in modo da costruire una squadra quanto più possibile equilibrata e affiatata.

Può essere visto come una sorta di Rocket League ma, in questo caso, molto più vicino al calcio vero. Considerando che gli sviluppatori sono conosciuti per titoli decisamente diversi, come il precedente Sifu, Rematch rappresenta un notevole risultato.

Slopcap ha affermato che presto verrà messo a disposizione un aggiornamento con il multiplayer cross-platform, ma al momento non c'è ancora una data di uscita per questo atteso update.