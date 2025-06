Rematch ha raggiunto un numero di giocatori enorme nelle prime 24 ore

Lo studio di sviluppo Sloclap, cui dobbiamo Sifu , ha annunciato che Rematch , un arcade calcistico di ottima fattura, ha raggiunto un milione di giocatori unici nelle prime 24 ore dal lancio. Il dato comprende sia le vendite, sia quelli che hanno giocato tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, che include appunto il gioco.

Un grande successo

Rematch viene considerato il Rocket League dei giochi di calcio, con i giocatori che prendono il controllo di un calciatore alla volta nel corso delle partite.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Un milione di giocatori unici in 24 ore. Vedervi in così tanti entrare in Rematch nel giorno di lancio è stato incredibile." Ha scritto il team di sviluppo su X.

"L'intero team vi è super grato! Ed è già al lavoro duramente per sistemare e migliorare il gioco."

Quindi, viene fatta una promessa: "Abbiamo appena iniziato."

In effetti, visto il tipo di gioco, Rematch potrebbe diventare un nuovo live service di successo, con gli aggiornamenti che proseguiranno per molti anni. Il rischio è che Sloclap si dedichi solo a questo, ma è comunque inevitabile che l'interesse dei giocatori determini il futuro del progetto e dello studio.

Per il resto, se volete altri dettagli leggete la nostra recensione di Rematch, in cui vi spieghiamo il gioco in dettaglio.