Mafia: Terra Madre è entrato in fase gold, ha annunciato Hangar 13

Hangar 13 e 2K Games hanno annunciato che Mafia: Terra Madre è entrato in fase gold, il che significa che il lavoro è stato concluso e il team di sviluppo ha inciso il tradizionale disco master che verrà utilizzato per produrre le copie fisiche in arrivo nei negozi il prossimo 8 agosto.

Non subirà dunque ritardi il nuovo capitolo della celebre serie, che ci condurrà nella Sicilia degli inizi del Novecento per raccontare la drammatica storia di Enzo Favara, un ragazzo cresciuto fra mille difficoltà che un giorno decide di entrare nella famiglia Torrisi per costruirsi un futuro migliore... a qualunque costo.

Far parte dell'organizzazione spingerà infatti Enzo ad abbandonare ogni morale e a portare a termine anche gli incarichi più spietati e violenti per conto dei suoi "familiari", con l'obbligo di restare sempre fedele al gruppo oppure di pagarne le consequenze.

"Non vediamo l'ora di accogliervi in famiglia", recita non a caso il post pubblicato dal team di sviluppo di Mafia: Terra Madre, che come detto sarà disponibile dall'8 agosto nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.