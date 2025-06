Mafia: Terra Madre mostra gli attori e le loro performance nel nuovo video diario

Gli attori di Mafia: Terra Madre sono stati presentati nel nuovo video diario realizzato da Hanger 13 e 2K Games, in cui si parla appunto del cast del gioco e delle loro performance nel corso della produzione.

Il protagonista dell'avventura, Enzo Favara, è interpretato da Riccardo Frascari, attore bolognese che potreste aver visto nella serie televisiva "30 Denari" o nel film "La California": l'art director Steve Noake ha spiegato che questa scelta è stata particolarmente semplice, vista la bravura e l'attitudine di Riccardo.

In generale, tuttavia, il team di sviluppo si è detto piacevolmente colpito da come tutti i provini siano andati a buon fine, e da come gli interpreti scelti per i vari personaggi li abbiano immediatamente colpiti, per un motivo o per l'altro.

Anche le parti del video in cui vengono mostrate le fasi di performance capture sembrano comunicare una capacità e un'intensità davvero notevoli da parte degli attori, che contribuiranno sicuramente a una narrazione di grande spessore.