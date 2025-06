Thunderbolts* ha una data di uscita in formato digitale e Blu-Ray, annunciata da Marvel con un trailer: il film sarà disponibile per il noleggio e l'acquisto sulle varie piattaforme a partire dal 1 luglio, mentre per la versione Blu-Ray bisognerà attendere il 29 luglio.

Come sappiamo, nonostante le buone recensioni la pellicola con Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman e David Harbour non ha totalizzato gli incassi sperati nelle sale cinematografiche, dunque questa nuova fase sarà importante per rientrare dei costi.

La trama di Thunderbolts* vede Valentina Allegra de Fontaine attrarre con l'inganno un manipolo di criminali e antieroi allo scopo di creare una squadra che possa occuparsi di un problema che lei stessa ha creato, e che possiede "il potere di un milione di soli che esplodono".

La minaccia risponde al nome di Sentry, che sulla carta è uno dei personaggi più forti che siano mai comparsi nell'universo Marvel. Riuscirà dunque questo gruppo così sgangherato a fermarlo in qualche modo?