La prossima Xbox costerà più di 1000 dollari, sostiene un leaker: avrebbe senso?

In particolare, la presidente di Xbox ha detto che "l'esperienza di Xbox non sarà legata a un solo store o a un singolo dispositivo ", e proprio queste parole hanno fatto accendere la proverbiale lampadina nella testa di Kepler_L2, che ha interpretato l'approccio multi-store come una prerogativa precisa.

Potrebbe avere senso? Forse solo in un caso

Essendo ormai giunti alla seconda generazione di fila che Xbox perde nei confronti di PlayStation, è chiaro ed evidente che arrivare nei negozi con la prossima console e un prezzo superiore ai 1000 dollari potrebbe forse non essere la scelta migliore per riguadagnare terreno...

...a meno che non cambi tutto. Si è parlato di una Xbox ibrida, molto più vicina a una PC di quanto non sia mai stata ed equipaggiata con una versione del sistema operativo Windows finalmente disegnata per il gaming e nient'altro, così da massimizzare le prestazioni e accantonare bloatware e processi inutili.

Ebbene, uno scenario in cui Microsoft stessa produce PC da gaming a marchio Xbox, ottimizzati tanto sul fronte hardware quanto su quello software per fornire la migliore esperienza di gioco possibile, potrebbe in qualche modo giustificare quella fascia di prezzo e rivoluzionare il mercato così come lo conosciamo.

Di fatto Xbox come console smetterebbe di esistere, trasformandosi in qualcosa di diverso e sfruttando le capacità della casa di Redmond per dar vita a un ecosistema rinnovato, dotato senza dubbio di un enorme potenziale e di una base d'utenza già ampia e solidissima da poter corteggiare.

Sarà così che andranno le cose? E, soprattutto, avrebbe senso? Parliamone.