Microsoft ha annunciato la collaborazione con AMD per le Xbox di nuova generazione

Windows su console?

"In Xbox, la nostra visione è che tu possa giocare ai titoli che vuoi, con le persone che vuoi, ovunque vuoi. Ecco perché stiamo investendo nella nostra linea di hardware di nuova generazione, che spazia tra console, portatili, PC, cloud e accessori." Ha esordito Bond, dando poi la notizia: "Sono entusiasta di condividere con voi che abbiamo stabilito una partnership strategica pluriennale con AMD per co-progettare il silicio per una serie di vari dispositivi, incluse le nostre console Xbox di nuova generazione."

"Insieme ad AMD, stiamo portando avanti lo stato dell'arte del silicio per il gaming per offrire grafica di prossima generazione, per sbloccare una qualità visiva di livello più alto e profondo che arricchisca le esperienze di gioco rendendole più coinvolgenti, potenziate dall'IA."

Bond specifica poi che il nuovo hardware manterrà la "compatibilità con la tua libreria di giochi Xbox".

"Si tratta di costruire una piattaforma di gioco che sia sempre con te. Così potrai giocare ai titoli che vuoi su tutti i dispositivi, ovunque vuoi. Offrendoti un'esperienza Xbox non bloccata a un singolo store o legata a un unico dispositivo.

È per questo che stiamo lavorando a stretto contatto con il team di Windows per garantire che Windows sia la piattaforma numero uno per il gaming. La nuova generazione di Xbox sta prendendo vita, e questo è solo l'inizio. Non vediamo l'ora di mostrarvi cosa ci aspetta." Ha concluso Bond, avallando di fatto chi pensava che le prossime Xbox possano essere mosse da Windows, diventando dei veri e propri PC ibridi.