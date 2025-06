Tron: Catalyst è più che sufficiente nei voti della stampa mondiale

Tempo di recensioni per Tron: Catalyst , che appare essere un gioco più che sufficiente, tra alti e bassi. I voti vanno dal 5 al 9, con una grande prevalenza di 7, ma anche diversi voti negativi che portano la media complessiva a 6.8 (su OpenCritic). Insomma, non parliamo proprio di un capolavoro.

Buoni e cattivi

Pare che i più cattivi a livello mondiale siamo stati noi di multiplayer.it, che abbiamo bocciato Tron: Catalyst con un sonoro 4,5 / 10, sottolineando dei difetti che in realtà si trovano elencati anche in altre recensioni, come il terribile sistema di combattimento, la piattezza generale, e lo spreco della meccanica di riavvolgimento dei loop temporali.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti di Tron: Catalyst:

Impulsegamer: 4.5 / 5

Hardcore Gamer: 4 / 5

CGMagazine: 8 / 10

GameGrin: 8 / 10

XboxEra: 8 / 10

Paste Magazine: 7.5 / 10

PSX Brasil: 75 / 100

The Nerd Stash: 7.5 / 10

IGN: 7 / 10

Push Square: 7 / 10

Checkpoint Gaming: 7 / 10

Gamer Escape: 7 / 10

GamesRadar+: 3 / 5

Shacknews: 6 / 10

PlayStation Universe: 6 / 10

GamingBolt: 6 / 10

Thumb Wars: 3 / 5

TheGamer: 2.5 / 5

TechRaptor: 5 / 10

GameSpew: 5 / 10

Chi ha dato un giudizio positivo sul gioco ha lodato lo stile visivo, la costruzione del mondo e la leggerezza generale, che renderebbero piacevoli le poche ore richieste per finirlo.