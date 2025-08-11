TRON: Catalyst pare essere stato un flop, Bithell Games licenzia

Bithell Games, che recentemente ha lanciato TRON: Catalyst , ha annunciato che la "maggior parte dei suoi dipendenti a tempo pieno" è stata licenziata . Il fondatore dello studio, Mike Bithell, ha condiviso una dichiarazione su Bluesky, confermando che undici ruoli sono stati colpiti dopo che lo sviluppatore non è riuscito a ottenere finanziamenti per un "nuovo progetto di più ampia portata".

Una situazione drammatica

"È diventato chiaro, in vista dell'uscita del nostro gioco più recente, che non eravamo immuni alle difficoltà affrontate da molti team di sviluppo di videogiochi in cerca di finanziamenti nel 2024 e 2025," ha scritto Bithell.

"Fortunatamente siamo riusciti a comunicare queste difficoltà in anticipo e a lavorare con il personale coinvolto per rendere le uscite il meno traumatiche possibile, tramite indennità di licenziamento. È importante sottolineare che questo era un team straordinario, composto da persone eccezionalmente talentuose."

Bithell ha precisato che i licenziamenti "non influiranno sulla disponibilità dei giochi auto-pubblicati già esistenti né sul supporto per gli stessi."

Uno dei dipendenti colpiti dai tagli è stato Rich Stubbs, senior animator, che ha scritto su LinkedIn: "Come molti altri nell'industria in questo momento, purtroppo sono stato licenziato. Lavorare in Bithell Games è stata davvero una splendida esperienza: essere l'unico animatore su un progetto Disney è un distintivo d'onore che porterò con enorme orgoglio. Un grande affetto e rispetto per lo studio e per tutti coloro con cui ho lavorato in questi anni."

Bithell Games è stata fondata nel 2013, in seguito al successo di Thomas Was Alone. È conosciuta anche per Tron: Identity, John Wick: Hex e The Banished Vault.