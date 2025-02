TRON: Catalyst ha una data di uscita annunciata con un trailer all'ID@Xbox Showcase

Anche TRON: Catalyst è tornato in scena in occasione dell'ID@Xbox Showcase, con un nuovo trailer che ha anche annunciato la data di uscita del gioco, fissata per il 17 giugno 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Sviluppato da Bithell Games e pubblicato da Big Fan Games, il gioco in questione è un action adventure dotato di una notevole storia, ovviamente collegato al mondo fantascientifico dei film cinematografici Disney, ma con una storia originale completamente nuova.

Si tratta di un gioco caratterizzato da un'inquadratura isometrica che evidenzia le particolari ambientazioni in cui si svolge la storia, riprendendo tecnologie, visioni e situazioni classiche della serie cinematografica.