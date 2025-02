Tanuki Pon's Summer ha un periodo di uscita su PC, Xbox e Game Pass

Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One . Inoltre, sarà incluso al lancio all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass . L'annuncio è stato come da prassi da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Tra i tanti protagonisti dell'ID@Xbox Showcase andato in onda questa sera c'è anche Tanuki Pon's Summer , una colorata avventura in cui vestiamo i panni di un tanuki (una creatura del folklore giapponese basato sul procione) che lavora come postino. Per l'occasione gli sviluppatori di Denkiworks hanno annunciato il periodo di uscita del gioco, fissato agli ultimi mesi del 2025 .

Un'avventura nei panni di un tanuki postino

Tanuki Pon's Summer è un action adventure in cui impersoniamo Pon, un tanuki che lavora come postino part-time in una pittoresca cittadina giapponese. Il nostro obiettivo principale è guadagnare abbastanza soldi per restaurare il santuario sacro che un tempo ospitava il Grande Festival del Tanuki.

Per farlo, durante il gioco potremo cimentarci in varie attività, come il baseball, la pesca, il sumo, la cattura di insetti e sfide di cucina, nonché consegnando lettere ai cittadini, il tutto sullo sfondo di un villaggio ispirato a città giapponesi come Kyoto e Sapporo.