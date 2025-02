Dauntless chiude i battenti, ecco quando verranno spenti i server

Confermando le ipotesi più pessimistiche, il team di Phoenix Labs ha annunciato che presto l'hunting game free-to-play Dauntless chiuderà definitivamente i battenti. Lo spegnimento dei server è in programma per il 30 maggio alle 08:45 italiane.

La comunicazione è arrivata tramite un post su X, dove gli sviluppatori hanno aggiunto che, ovviamente, il titolo non riceverà ulteriori aggiornamenti e contenuti da qui alla chiusura. Questo include anche il corposo aggiornamento "Umbral Reign", in precedenza in programma per il 16 gennaio e rinviato a data da destinarsi.