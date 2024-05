Phoenix Labs ha licenziato più di 100 sviluppatori e cancellato tutti i progetti in sviluppo

Lo studio di sviluppo Phoenix Labs, noto per il simil Monster Hunter Dauntless e per Fae Farm, ha annunciato la cancellazione di tutti i giochi in lavorazione, con il licenziamento di cento dipendenti. Si tratta di una riduzione drastica della forza lavoro, con lo staff restante che si concentrerà sul supporto per i due giochi citati in apertura.

Il ferale annuncio è stato dato tramite un post su LinkedIn, in cui lo studio afferma che si concentrerà nel supportare le comunità dei suoi due live service. Tutto il resto è stato bloccato o cancellato. Insomma, non si tratta di una chiusura completa, ma poco ci manca, considerando che una strategia simile lascia pochissimi margini di crescita, a meno che Dauntless o Fae Farm inizino ad attirare improvvisamente milioni di giocatori.