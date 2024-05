Epic Games Store: al via le offerte dei Mega Saldi 2024

Come suggerito dalle indiscrezioni delle scorse settimana, sono iniziati oggi i Mega Saldi 2024 dell'Epic Games Store, che fino al 13 giugno permetteranno di acquistare tanti giochi PC a prezzi tutto sommato accattivanti.

Tra i giochi in offerta segnaliamo il 20% di sconto su Alan Wake 2, proposto a 39,99 euro. Cyberpunk: Ultimate Edition, che include il gioco base e l'espansione Phantom Liberty, invece è i vendita a 53,59 euro, con una riduzione di prezzo del 33%. Assassin's Creed Mirage viene proposto a metà prezzo, per un totale di 24,99 euro.

Proseguiamo con il 50% di sconto Hogwarts Legacy, che ora può essere vostro a 29,99 euro. Stesso prezzo anche per Prince of Persia The Lost Crown, che in questo caso beneficia di una riduzione del 40%.