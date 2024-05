Epic Games Store, Dragon Age: Inquisition è il gioco gratis di oggi

La Game of the Year Edition di Dragon Age: Inquisition è il gioco gratis disponibile da oggi al 23 maggio su Epic Games Store: un regalo a sorpresa che non mancherà di entusiasmare gli appassionati degli RPG targati BioWare e non solo.

In attesa di notizie sull'uscita di Dragon Age: Dreadwolf, che pare verrà pubblicato quest'anno, chi lo desidera avrà dunque modo di recuperare questa fantastica esperienza senza spendere un centesimo e immergersi nelle atmosfere dark fantasy di Dragon Age.

Come scaricare il gioco? È semplicissimo: tutto ciò che dovrete fare è visitare la pagina di Dragon Age: Inquisition - Game of the Year Edition su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni" per poi seguire le istruzioni a schermo.

Completata l'operazione, vi verrà data la possibilità di installare subito il titolo oppure farlo in un secondo momento, e in generale ogni volta che lo vorrete: una volta riscattato, Dragon Age: Inquisition rimarrà per sempre nella vostra libreria Epic Games Store.