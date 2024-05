RetroArch disponibile sull'App Store di iPhone: permette di emulare tutto

RetroArch è ora disponibile per iPhone e iPad sull'App Store. Si tratta di una delle migliori opzioni disponibili per emulare praticamente tutto (o quasi), che va ad aggiungersi a una scena emulatoria in pieno fermento, dopo l'apertura di Apple all'arrivo di emulatori su App Store come Gamma e Delta.

In estrema sintesi, RetroArch non è un emulatore vero e proprio ma un'interfaccia frontend per emulatori, motori di gioco e lettori multimediali. Funziona quindi come una sorta di "hub" che permette agli utenti di accedere e utilizzare una vasta gamma di emulatori e applicazioni tramite un'unica interfaccia unificata. Di base, una volta installato RetroArch, bisogna scaricare i "core" degli emulatori (dei moduli plug-in), disponibili all'interno del software, quindi configurarli per farli funzionare. Non è proprio immediato, ma una volta che si sono appresi i pochi concetti necessari per farlo andare a dovere, diventa un amico prezioso per gli amanti del retrogaming.