RetroArch disponibile su Steam con già alcuni core

RetroArch è disponibile su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta del più famoso frontend/framework per emulatori, motori grafici, videogiochi, lettori multimediali e altre applicazioni al mondo. Se vi siete affacciati sulla scena emulatoria, anche solo brevemente, sicuramente ne avrete sentito parlare.

Tra i primi core per RetroArch installabili direttamente da Steam, segnaliamo: PCSX ReARMed, Stella, Kronos, Mupen64Plus-Next, SameBoy, mGBA, Mesen, Mesen S, Genesis Plus GX e Final Burn Neo. Presto ne dovrebbero arrivare anche altri.

Naturalmente sia RetroArch, sia i suoi core sono completamente gratuiti, mentre per i giochi vi dovrete attrezzare (ci raccomandiamo, usate solo quelli che avete regolarmente acquistato).

RetroArch su Steam.

Leggiamo la descrizione ufficiale di RetroArch pubblicata su Steam:

Retroarch

RetroArch è un frontend/framework open-source e multipiattaforma per emulatori, motori grafici, videogiochi, lettori multimediali e altre applicazioni.

È nota in particolar modo per la possibilità offerta all'utente di usufruire di giochi classici su un ampio raggio di computer e console attraverso un'interfaccia grafica accattivante, anche se può fare molte altre cose oltre a questo. Le impostazioni sono inoltre unificate, quindi la configurazione viene svolta in modo unitario e globale.

In aggiunta a tutto ciò, sarà presto possibile avviare giochi su disco originale (CD) direttamente da RetroArch. Prendiamo con molta serietà la preservazione del videogioco e desideriamo offrire la garanzia di poter utilizzare ogni contenuto acquistato a suo tempo sui PC odierni.

RetroArch vanta caratteristiche avanzate, come gli shader, il gioco online, la funzione di riavvolgimento, tempi di risposta al fotogramma successivo, l'anticipazione predittiva e molto altro!