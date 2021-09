Ghost of Tsushima: secondo gioco più venduto, ma Switch è il vero campione della classifica USA

NPD ha pubblicato un report finanziario dei risultati del mercato videoludico USA per il mese di agosto 2021. Tramite queste informazioni scopriamo che, dietro Madden NFL 22, Ghost of Tsushima ottiene la seconda posizione (precedentemente era in 110°). Il vero campione del mese è però Nintendo Switch.

Prima di tutto, vediamo la classifica di vendita USA per il mese di agosto 2021:



Madden NFL 22 Ghost of Tsushima Call of Duty Black Ops Cold War Humankind Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 The Legend of Zelda Skyward Sword Minecraft Assassin's Creed Valhalla MLB The Show 21 Super Smash Bros. Ultimate Call of Duty Modern Warfare Ratchet & Clank Rift Apart Animal Crossing New Horizons Pokémon Spada e Scudo Mortal Kombat 11 Super Mario 3D World The Legend of Zelda Breath of the Wild Mario Golf Super Rush Super Mario Party

Ghost of Tsushima Director's Cut

Come potete vedere, in classifica appaiono solo due nuovi giochi usciti per la prima volta in assoluto ad agosto 2021: Madden NFL 22, che ottiene la prima posizione, e Humankind, che arriva in quarta posizione nella classifica globale, ma primo nella classifica PC. Ampliando la classifica a tutto il 2021 (fino ad ora, chiaramente), Humankind è il quinto gioco più venduto su PC.

Ghost of Tsushima sale invece alla seconda posizione, mentre a luglio era fermo alla 110. Ovviamente il merito è della versione Director's Cut, pubblicata sia su PS4 che su PS5. Matt Piscatella di NPD precisa che questa classifica è stata realizzata contando solo copie complete del gioco vendute: gli upgrade da versione base a versione Director's Cut sono calcolati come DLC e quindi fanno parte di una classifica separata. Sony può gioire anche dei risultati di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart.

La vera vittoria spetta però a Nintendo Switch. Non solo 9 posizioni su 20 sono giochi esclusivi della piattaforma ibrida giapponese, ma i dati di vendita hardware segnalano che la console è la più venduta di agosto 2021 e dell'intero anno negli USA. PS5, però, è in prima posizione in termini di vendite in dollari, per entrambi i periodi di tempo (dovuto ovviamente al fatto che la console Sony costa di più).

Parlando infine degli accessori, ad agosto 2021 sono stati spesi 164 milioni di dollari. L'accessorio più venduto durante il mese è Xbox Elite Series 2 Wireless Controller, mentre il DualSense di PS5 (colorazione bianca classica) è l'accessorio più venduto del 2021 fino ad oggi.

