PS5: update del 15 settembre svelato, è un grande aggiornamento con molte novità

Sony ha annunciato che domani, 15 settembre 2021, sarà pubblicato un nuovo update per PS5. Si tratta di un grande aggiornamento che va a introdurre molteplici novità, legate all'interfaccia utente, ai trofei, all'audio 3D, all'espansione di memoria dell'SSD e non solo.

Prima di tutto, il PS Blog presenta le novità dedicate all'interfaccia utente di PS5. Ci saranno nuovi modi per personalizzare il Centro di Controllo della console, nascondendo o sposando varie opzioni del menù. Inoltre, la Game Base permette di vedere e scrivere messaggi direttamente ad amici e party.

Inoltre, dopo l'update del 15 settembre 2021, se possedete le versioni PS4 e PS5 di uno stesso gioco, queste appariranno nella home e nella libreria (categoria "Installati") in modo separato, con un'indicazione della piattaforma di riferimento. Inoltre, la funzione di lettura delle schermo può essere messa in pausa, fatta ripartire o gli si può far ripetere qualcosa di appena letto.

Ora, i giocatori PS Now possono scegliere tra 720p e 1080p (a seconda del gioco, sempre). Inoltre, ci sarà un nuovo test per la connessione di PS5, che permetterà di identificare e risolvere problemi. È stato anche un nuovo tipo di Riconoscimento assegnabile agli altri giocatori online: "Leader".

Quando i giocatori competono nelle sfide per un tempo migliore o un punteggio più alto e stabiliscono un nuovo record personale, un video clip dell'azione verrà automaticamente registrato. I giocatori possono anche condividere le clip dei loro record personali direttamente dalla scheda della sfida nel Centro di controllo o dalla loro Galleria multimediale. I giocatori hanno il controllo diretto su questa funzionalità attraverso le impostazioni di Cattura e Trasmissione. PS5 avrà anche un nuovo tracciatore dei progressi dei Trofei, che permette di seguire i progressi di cinque trofei per gioco dal Centro di controllo.

Ora, inoltre, anche gli altoparlanti integrati dei televisori possono riprodurre audio 3D. I giocatori PS5 possono misurare l'acustica della loro stanza usando il microfono sul loro controller wireless DualSense per applicare l'impostazione audio 3D migliore per la loro stanza. Inoltre, i giocatori con un headset wireless 3D Pulse hanno ora accesso alle impostazioni dell'equalizzatore all'interno di Sound Controls, che permette di personalizzare il profilo sonoro secondo le proprie preferenze.

A tutto questo si somma il fatto che da domani, 15 settembre 2021, i giocatori di PS5 potranno sfruttare l'espansione di memoria M.2 SSD della console. Ecco la nostra guida su come inserire un SSD nella console.

Inoltre, sono in arrivo alcune novità anche per PS4, PS App e PS Remote Play. Rimanendo in tema console, ecco la promozione PlayStation e Ringo, PS5 in palio e biscotti in edizione limitata.