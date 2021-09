Team17: introiti pari a €47 milioni per il primo trimestre dell'editore di Overcooked!

Team17 - noto editore di giochi come Overcooked! e King Of Seas - ha condiviso il proprio report finanziario, segnalando introiti pari a €47 milioni per il primo trimestre dell'anno fiscale attuale.

Team17 ha segnalato circa 47 milioni di euro di guadagni per il trimestre conclusosi il 30 giugno, ovvero un +3% rispetto ai 45 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. I profitti, pre-tasse, sono saliti del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile lordo è cresciuto del 10%, invece.

La crescita è dovuta alla pubblicazione di vari giochi nel corso del 2021, tra i quali sono inclusi Rogue Heroes, King Of Seas e Hokko Life, che sono stati pubblicati rispettivamente a febbraio, maggio e giugno. Team17 ha anche ripubblicato giochi già commercializzati su nuove piattaforme, come Overcooked! All You Can Eat e Worms Rumble, a marzo e giugno.

Overcooked! All You Can Eat

Team17 ha speso 14 milioni di euro per acquisire i diritti e gli asset di Golf With Your Friends, sviluppato dallo studio australiano Blacklist Interactive. Inoltre, la società ha anche acquisito lo studio StoryToys - che si occupa di creare giochi mobile educativi per bambini - per 22 milioni di euro.

Overcooked è uno dei giochi del PS Plus di settembre 2021.