PS Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di settembre 2021 disponibili da oggi

PlayStation Plus rinnova oggi il suo catalogo, con i giochi gratis PS4 e PS5 previsti per settembre 2021 che sono dunque disponibili in queste ore, come da programma, andando a sostituire le offerte precedenti per gli abbonati al servizio Sony.

I giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus per settembre 2021 sono stati annunciati la settimana scorsa e potete vederli in maniera più dettagliata nella rubrica dedicata al Plus: si tratta di Hitman 2, Predator e Overcooked, i primi due giocabili sia su PS4 che su PS5 e il terzo esclusivamente per PS5.

Gli abbonati a PS Plus possono dunque riscattare da oggi i tre titoli in questione, ricordante che ci sarà comunque tempo fino al 5 ottobre, data in cui verranno sostituiti dalle offerte del mese prossimo, dunque non c'è molta fretta.

Hitman 2 è forse il gioco più interessante tra quelli presenti nei PS Plus di settembre 2021

Hitman 2 è il secondo capitolo della nuova serie del franchise IO Interactive, impostato anche questo su diverse missioni staccate l'una dall'altra, come visto per la nuova trilogia, trovate maggiori informazioni al riguardo nella recensione di Hitman 2.

Predator: Hunting Grounds è un'esclusiva PlayStation e si presenta come uno sparatutto impostato come multiplayer asimmetrico, con azione cooperativa per la squadra di soldati e in solitaria per chi interpreta il Predator. Altre informazioni nella nostra recensione di Predator: Hunting Grounds.

Infine, Overcooked! All You Can Eat è un party game incentrato sul multiplayer "da divano", che può facilmente appassionare grandi e piccini grazie al suo carisma e all'azione serrata. Si tratta di cercare di star dietro alle mille richieste di un ristorante cucinando varie ricette e stando attenti a diversi ostacoli e minacce varie.