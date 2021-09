PlayStation Plus settembre 2021, i giochi PS5 e PS4 gratis annunciati

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS5 e PS4 gratis, scaricabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus a settembre 2021: si tratta di tre giochi, come da tradizione, per entrambe le console Sony.

I titoli in questione sono Overcooked! All You Can Eat per PS5, Hitman 2 e Predator Hunting Grounds su PS4.

PS Plus, ecco i giochi gratis di settembre 2021 per PS4 e PS5

I giochi PS Plus di settembre 2021 saranno disponibili per il download a partire da martedì 7 settembre 2021 fino al 4 ottobre 2021, giorno in cui arriveranno i titoli gratuiti successivi, mentre ricordiamo che i giochi gratis del PS Plus di agosto 2021 restano scaricabili fino a martedì prossimo.