Predator: Hunting Grounds, la recensione

Letali, possenti, velocissimi: aggettivi che caratterizzano perfettamente gli alieni protagonisti della nostra recensione di Predator: Hunting Grounds , ma molto meno il videogioco in sé. Il titolo, sviluppato dal team di IllFonic, rientra a tutti gli effetti nel franchise dei Predator, che conta già di suo un numero elevato di prodotti multimediali, inclusi naturalmente i celeberrimi e omonimi film: ora si arricchisce di una nuova produzione senza dubbio interessante e per almeno alcuni aspetti originale, ma anche (avrete modo di leggerlo poco più avanti) complessivamente deludente. E purtroppo c'era da aspettarselo, dal momento che i ragazzi di IllFonic sono gli stessi di quel Friday the 13th: The Game , che di certo non fu nominato gioco dell'anno. La filosofia di fondo è la stessa di allora, il multiplayer online asimmetrico, che si sposa tra l'altro perfettamente con il contesto narrativo: ma allora cos'è che non ha funzionato?

I contenuti

Predator: Hunting Grounds viene proposto come titolo esclusivamente online, e ha bisogno di una connessione ad internet e di un abbonamento al PlayStation Plus anche semplicemente per essere avviato: tenetelo presente in fase di acquisto. Questo non è infatti un videogioco single player, o comunque finalizzato alla narrazione di un'avventura nell'universo del franchise: è un gioco online fruibile con o senza amici, ma preferibilmente con un team affiatato per essere goduto appieno (e per evitare le code del matchmaking).

Dal punto di vista dei contenuti, lo scarno menù di gioco iniziale mette subito le cose in chiaro: si può cominciare una nuova partita con compagni e nemici casuali, oppure un match privato (tramite invito dalla lista amici). Si può personalizzare il proprio alter ego, sia dal punto di vista dei marine che di quello del Predator: maschio e femmina per entrambe le specie umana ed aliena, colore dei capelli per i militari, caratteristiche della maschera del Yautja, e tanti altri particolari che hanno una funzione esclusivamente estetiche (e che probabilmente durante le partite neppure noterete). Ma si può fare, ed è un bene: mancasse la personalizzazione estetica, verrebbe meno anche il pretesto per le lootbox.

Ed ecco anche il menù delle casse premio, appunto: con i crediti sbloccati dopo ogni partita, il giocatore compra questi scrigni grigi e ottiene delle ricompense casuali, di vario tipo e dalla rarità altalenante. Noi siamo riusciti a sbloccare un paio di modifiche estetiche per il Predator e un'altra manciata per i marine, nulla di troppo interessante o variegato; e poi anche una skin per le armi e una modifica per una mitraglietta leggera.

Dal menù dei personaggi comunque è possibile modificare anche dei vantaggi: armi aggiuntive per l'equipaggiamento, abilità passive di vario tipo (per esempio un caricatore più capiente), e tutto quello che potreste aspettarvi in un titolo che resta sommariamente un copia incolla di quanto il mercato ha di meglio o di simile da offrire. Dal punto di vista della personalizzazione, delle skin, dei personaggi e delle lootbox naturalmente: perché lato gameplay, per fortuna, qualcosa si salva.