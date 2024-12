Licenziamenti nel team di Killer Klowns from Outer Space e Predator: Hunting Grounds

IllFonic , lo studio di sviluppo tra gli altri di Predator: Hunting Grounds, Killer Klowns from Outer Space: The Game e Ghostbusters: Spirits Unleashed, ha annunciato dei licenziamenti dovuti evidentemente agli scarsi risultati dei suoi giochi. Il mercato dei videogiochi colpisce ancora, dopo mesi drammatici dal punto di vista dell'occupazione e della stabilità delle software house.

Una situazione difficile

"Oggi dobbiamo scendere a patti con la dura realtà: IllFonic è stata colpita dallo stato dell'industria." Questo l'esordio del messaggio con il ferale annuncio, firmato da Charles Brungardt, CEO e fondatore di IllFonic, che poi prosegue: "È con il cuore colmo di tristezza che oggi abbiamo dovuto fare dei tagli ai nostri team, nello sforzo di riallinearci a una nuova strategia."

Il messaggio si conclude con un appello, volto a chiunque abbia delle posizioni lavorative aperte, di tenere in considerazione i licenziati per un'eventuale assunzione: "In questo gruppo ci sono molti talenti e se il vostro team sta assumendo, vi prego di farcelo sapere così che possano considerare le posizioni aperte. Grazie."

IllFonic è un team specializzato nella realizzazione di videogiochi multiplayer asimmetrici, come quelli citati. Purtroppo non hanno ottenuto il successo sperato, portando alla situazione attuale. In particolare il recente Killer Klowns from Outer Space: The Game non è mai riuscito a sfiorare il suo concorrente diretto, Dead by Daylight, che fa numeri enormemente superiori.