Predator: Hunting Grounds è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, ecco il trailer

È stato davvero migliorato?

Come forse ricorderete, la nostra recensione di Predator: Hunting Grounds non ha espresso pareri entusiastici nei confronti del tie-in sviluppato da Illfonic, che ai tempi si è presentato su PC e PS4 con un comparto tecnico mediocre, un gameplay confusionario e pochi contenuti.

Sembra tuttavia che il team abbia lavorato parecchio in questi anni per arricchire il pacchetto e risolverne gli evidenti problemi, approfittando in questo caso dell'hardware di PS5 e Xbox Series X|S per far compiere al gioco un deciso balzo in avanti sul piano tecnico.

Scopriremo nei prossimi giorni se l'impianto in stile Dead by Daylight e le ottimizzazioni apportate alla nuova versione di Predator: Hunting Grounds abbiano effettivamente trasformato l'esperienza in qualcosa di molto più solido e piacevole.