Assassin's Creed Shadows: il rinvio è la scelta giusta, ma basterà a risolvere tutti i problemi?

Come sicuramente saprete la scorsa settimana Ubisoft ha annunciato il rinvio di Assassin's Creed Shadows al 14 febbraio del prossimo anno, una scelta inaspettata e per certi versi clamorosa, ma anche sensata se pensiamo al pessimismo e le critiche attorno a quello che per Ubisoft è un progetto che non può assolutamente mancare il bersaglio per molteplici motivi.

Del resto, è pacifico dire che la compagnia transalpina non se la stia passando benissimo negli ultimi anni. Basti pensare che le quotazioni in borsa hanno subito un tracollo dell'80% negli ultimi cinque anni, tra progetti cancellati, la catastrofica strategia basata sui live service, flop inaspettati come Star Wars Outlaws e, in generale, una presa sempre minore sul pubblico di massa.

In tutto ciò almeno Assassin's Creed è sempre stato una certezza e non a caso Ubisoft ha deciso di investire la maggior parte delle sue risorse sul brand, dando vita a un gran numero di progetti di vario genere. Insomma, Shadows non può fallire, non solo per chiudere in positivo un anno fiscale altrimenti al di sotto delle aspettative di investitori sempre più scettici, ma anche perché rappresenta il trampolino di lancio del progetto Assassin's Creed Infinity, la piattaforma che andrà a cogliere tutti nuovi giochi della serie, da quelli classici ad altri più sperimentali come Invictus, che pare sarà incentrato totalmente sul multiplayer.